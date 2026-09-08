SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ALSO von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem ALSO-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 287.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das ALSO-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34.843 ALSO-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ALSO-Papiers auf 192.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’689.90 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 33.10 Prozent.

ALSO wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.43 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch