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24.11.2026 10:02:13
SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein ALSO-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen ALSO-Einstiegs gewesen.
Die ALSO-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 245.50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.073 ALSO-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 789.41 CHF, da sich der Wert eines ALSO-Anteils am 23.11.2026 auf 193.80 CHF belief. Die Abnahme von 1’000 CHF zu 789.41 CHF entspricht einer negativen Performance von 21.06 Prozent.
Zuletzt verbuchte ALSO einen Börsenwert von 2.38 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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