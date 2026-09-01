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ALSO Aktie 2459027 / CH0024590272

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Lukrative ALSO-Investition? 01.09.2026 10:02:33

SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein ALSO-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ALSO-Aktie Investoren gebracht.

ALSO
193.10 CHF -1.28%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurden ALSO-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 211.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das ALSO-Papier investiert hätte, hätte er nun 4.728 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 913.48 CHF, da sich der Wert eines ALSO-Papiers am 31.08.2026 auf 193.20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8.65 Prozent verringert.

Der Marktwert von ALSO betrug jüngst 2.45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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