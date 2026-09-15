ALSO Aktie 2459027 / CH0024590272
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15.09.2026 10:02:07
SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ALSO-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ALSO-Aktien verdienen können.
Vor 10 Jahren wurde das ALSO-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 84.30 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die ALSO-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.186 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 189.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 224.20 CHF wert. Damit wäre die Investition 124.20 Prozent mehr wert.
Alle ALSO-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.42 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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