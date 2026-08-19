SPI-Wert Allreal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allreal-Investment von vor einem Jahr verdient

Allreal-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Allreal-Papier an diesem Tag 181.60 CHF wert. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Allreal-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 55.066 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 203.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’178.41 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 11.78 Prozent.

Zuletzt verbuchte Allreal einen Börsenwert von 3.36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch