Heute vor 5 Jahren wurde das Allreal-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Allreal-Aktie an diesem Tag 193.20 CHF wert. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Allreal-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5.176 Allreal-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 982.40 CHF, da sich der Wert eines Allreal-Papiers am 24.11.2026 auf 189.80 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 1.76 Prozent verringert.

Insgesamt war Allreal zuletzt 3.11 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch