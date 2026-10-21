SPI-Wert Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allreal von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Allreal-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Allreal-Anteile letztlich bei 141.60 CHF. Bei einem Allreal-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 70.621 Allreal-Aktien. Die gehaltenen Allreal-Anteile wären am 20.10.2026 13’305.08 CHF wert, da der Schlussstand 188.40 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33.05 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Allreal belief sich zuletzt auf 3.07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch