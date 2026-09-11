AEVIS VICTORIA Aktie 47863410 / CH0478634105
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|Lukratives AEVIS VICTORIA SA-Investment?
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11.09.2026 10:02:23
SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in AEVIS VICTORIA SA gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden AEVIS VICTORIA SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 11.25 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.889 AEVIS VICTORIA SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 112.00 CHF, da sich der Wert eines AEVIS VICTORIA SA-Anteils am 10.09.2026 auf 12.60 CHF belief. Mit einer Performance von +12.00 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von AEVIS VICTORIA SA belief sich jüngst auf 1.06 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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