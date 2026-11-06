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06.11.2026 10:02:07
SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AEVIS VICTORIA SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in AEVIS VICTORIA SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das AEVIS VICTORIA SA-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 12.10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 826.446 AEVIS VICTORIA SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.11.2026 11’818.18 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 14.30 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18.18 Prozent gesteigert.
AEVIS VICTORIA SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.22 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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