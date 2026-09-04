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AEVIS VICTORIA Aktie 47863410 / CH0478634105

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AEVIS VICTORIA SA-Investition 04.09.2026 10:02:29

SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: Hätte sich eine AEVIS VICTORIA SA-Kapitalanlage vor 5 Jahren inzwischen bezahlt gemacht?

Anleger, die vor Jahren in AEVIS VICTORIA SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

AEVIS VICTORIA
12.63 CHF 2.74%
Kaufen Verkaufen

Am 04.09.2021 wurde die AEVIS VICTORIA SA-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das AEVIS VICTORIA SA-Papier 12.90 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 775.194 AEVIS VICTORIA SA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2026 auf 12.85 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’961.24 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 0.39 Prozent eingebüsst.

AEVIS VICTORIA SA war somit zuletzt am Markt 1.08 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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