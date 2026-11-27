Das Adval Tech-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 163.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 61.350 Adval Tech-Aktien im Depot. Die gehaltenen Adval Tech-Papiere wären am 26.11.2026 2’527.61 CHF wert, da der Schlussstand 41.20 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 74.72 Prozent vermindert.

Adval Tech wurde am Markt mit 29.53 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch