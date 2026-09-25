SPI-Wert Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adval Tech von vor 3 Jahren bedeutet

Das Adval Tech-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Adval Tech-Aktie an diesem Tag bei 112.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 89.286 Adval Tech-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’785.71 CHF, da sich der Wert eines Adval Tech-Anteils am 24.09.2026 auf 42.40 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 62.14 Prozent eingebüsst.

Die Marktkapitalisierung von Adval Tech bezifferte sich zuletzt auf 30.53 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch