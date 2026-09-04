Adval Tech Aktie 896792 / CH0008967926
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04.09.2026 10:02:29
SPI-Wert Adval Tech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adval Tech von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren Adval Tech-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Adval Tech-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Adval Tech-Aktie letztlich bei 182.00 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Adval Tech-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 54.945 Adval Tech-Anteilen. Die gehaltenen Adval Tech-Anteile wären am 03.09.2026 2’417.58 CHF wert, da der Schlussstand 44.00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 75.82 Prozent.
Adval Tech erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 32.85 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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