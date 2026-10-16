Adval Tech Aktie 896792 / CH0008967926
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16.10.2026 10:02:18
SPI-Wert Adval Tech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Adval Tech von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Adval Tech-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Adval Tech-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Adval Tech-Aktie bei 40.20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 248.756 Adval Tech-Aktien im Depot. Die gehaltenen Adval Tech-Anteile wären am 15.10.2026 11’194.03 CHF wert, da der Schlussstand 45.00 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 11.94 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Adval Tech einen Börsenwert von 30.60 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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