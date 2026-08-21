SPI-Wert Adval Tech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Adval Tech von vor einem Jahr abgeworfen

Das Adval Tech-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Adval Tech-Anteile betrug an diesem Tag 41.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2.439 Adval Tech-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.08.2026 auf 43.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104.88 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 4.88 Prozent.

Adval Tech war somit zuletzt am Markt 32.13 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch