SPI-Wert Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Adecco SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Adecco SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 25.60 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in Adecco SA-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.906 Adecco SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.08.2026 gerechnet (24.32 CHF), wäre das Investment nun 95.00 CHF wert. Mit einer Performance von -5.00 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Adecco SA belief sich zuletzt auf 4.19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch