SPI-Wert Adecco SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adecco SA von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde die Adecco SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Adecco SA-Anteile letztlich bei 22.66 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das Adecco SA-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 441.306 Adecco SA-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 23.10.2026 10’150.04 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 23.00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 1.50 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Adecco SA belief sich zuletzt auf 3.97 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch