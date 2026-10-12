Adecco Aktie 1213860 / CH0012138605
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12.10.2026 10:02:29
SPI-Wert Adecco SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adecco SA-Investment von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Adecco SA gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Adecco SA-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Adecco SA-Aktie an diesem Tag 48.14 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Adecco SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.077 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 49.52 CHF, da sich der Wert eines Adecco SA-Papiers am 09.10.2026 auf 23.84 CHF belief. Damit wäre die Investition um 50.48 Prozent gesunken.
Adecco SA wurde am Markt mit 4.12 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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