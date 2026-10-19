Adecco Aktie 1213860 / CH0012138605
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19.10.2026 10:02:40
SPI-Wert Adecco SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adecco SA-Investment von vor 10 Jahren verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Adecco SA-Investment verlieren können.
Vor 10 Jahren wurde das Adecco SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 56.74 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das Adecco SA-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17.625 Adecco SA-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.10.2026 369.76 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 20.98 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 63.02 Prozent.
Adecco SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.61 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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