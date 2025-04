SPI-Wert Adecco SA-Aktie: Adecco SA-Dividende gesunken

Bei der Hauptversammlung von SPI-Wert Adecco SA am 17.04.2025 wurde für das Jahr 2024 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 1.00 CHF vereinbart. Damit wurde die Adecco SA-Dividende im Vorjahresvergleich um 60.00 Prozent verringert. 411.53 Mio. CHF werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 0.376 Prozent an.

Veränderung der Dividendenrendite

Der Adecco SA-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem SIX SX-Handel bei 21.60 CHF in den Feierabend. Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das Adecco SA-Wertpapier. Der Dividendenabschlag kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Dividendenauszahlung an die Adecco SA-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2024 weist die Adecco SA-Aktie eine Dividendenrendite von 4.47 Prozent auf. Damit sank die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 6.06 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren reduzierte sich der Adecco SA-Aktienkurs via SIX SX um 43.54 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 5.44 Prozent besser entwickelt als der Adecco SA-Kurs.

Adecco SA- Dividendenaussichten

Für 2025 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 1.41 EUR aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 6.07 Prozent hinzugewinnen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie Adecco SA

Adecco SA ist ein SPI-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 3.614 Mrd. CHF. Das Adecco SA-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 13.04. 2024 setzte Adecco SA 22.041 Mrd. CHF um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 1.72 CHF.

