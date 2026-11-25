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|Lohnende Addex Therapeutics-Investition?
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25.11.2026 10:02:18
SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Addex Therapeutics von vor einem Jahr angefallen
Vor Jahren in Addex Therapeutics eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Addex Therapeutics-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 0.05 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 18’450.185 Addex Therapeutics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Addex Therapeutics-Papiers auf 0.03 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 479.70 CHF wert. Damit wäre die Investition um 52.03 Prozent gesunken.
Alle Addex Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.31 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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