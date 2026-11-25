Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Addex Therapeutics-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 0.05 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 18’450.185 Addex Therapeutics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Addex Therapeutics-Papiers auf 0.03 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 479.70 CHF wert. Damit wäre die Investition um 52.03 Prozent gesunken.

Alle Addex Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.31 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch