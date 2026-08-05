Addex Therapeutics Aktie 2985075 / CH0029850754
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Addex Therapeutics-Investmentbeispiel
|
05.08.2026 10:02:26
SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Addex Therapeutics von vor einem Jahr angefallen
Wer vor Jahren in Addex Therapeutics-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Die Addex Therapeutics-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Addex Therapeutics-Papiers betrug an diesem Tag 0.06 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1’730.104 Addex Therapeutics-Anteilen. Die gehaltenen Addex Therapeutics-Papiere wären am 04.08.2026 69.55 CHF wert, da der Schlussstand 0.04 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 30.45 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Addex Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 4.78 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Addex Therapeutics Ltd.
|
17:58
|Zuversicht in Zürich: SPI schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Zürich: SPI zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Börse Zürich in Grün: SPI legt am Mittag zu (finanzen.ch)
|
06.08.26
|SPI-Handel aktuell: SPI liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI freundlich (finanzen.ch)
|
05.08.26
|SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Addex Therapeutics von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
Analysen zu Addex Therapeutics Ltd.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Addex Therapeutics am 05.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Rally gerät ins Stocken -- SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.