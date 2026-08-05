SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Addex Therapeutics von vor einem Jahr angefallen

Die Addex Therapeutics-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Addex Therapeutics-Papiers betrug an diesem Tag 0.06 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1’730.104 Addex Therapeutics-Anteilen. Die gehaltenen Addex Therapeutics-Papiere wären am 04.08.2026 69.55 CHF wert, da der Schlussstand 0.04 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 30.45 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Addex Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 4.78 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch