SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Addex Therapeutics von vor 3 Jahren angefallen

Addex Therapeutics-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Addex Therapeutics-Anteile bei 0.05 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Addex Therapeutics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 19’230.769 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.11.2026 411.54 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0.02 CHF belief. Aus 1’000 CHF wurden somit 411.54 CHF, was einer negativen Performance von 58.85 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Addex Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 2.88 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch