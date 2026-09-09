Addex Therapeutics Aktie 2985075 / CH0029850754
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09.09.2026 10:02:26
SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Addex Therapeutics von vor 3 Jahren angefallen
Vor Jahren in Addex Therapeutics eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Addex Therapeutics-Papier statt. Der Schlusskurs der Addex Therapeutics-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 0.08 CHF. Bei einem Addex Therapeutics-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 132’978.723 Addex Therapeutics-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Addex Therapeutics-Anteile wären am 08.09.2026 3’537.23 CHF wert, da der Schlussstand 0.03 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 64.63 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Addex Therapeutics belief sich zuletzt auf 3.22 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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