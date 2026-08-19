SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Addex Therapeutics von vor 5 Jahren eingebracht

Das Addex Therapeutics-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1.58 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das Addex Therapeutics-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6’349.206 Addex Therapeutics-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.08.2026 262.86 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0.04 CHF belief. Aus 10’000 CHF wurden somit 262.86 CHF, was einer negativen Performance von 97.37 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Addex Therapeutics betrug jüngst 4.87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch