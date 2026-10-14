Addex Therapeutics Aktie 2985075 / CH0029850754
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14.10.2026 10:03:12
SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Addex Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Addex Therapeutics gewesen.
Die Addex Therapeutics-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Addex Therapeutics-Anteile an diesem Tag bei 1.34 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Addex Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 746.269 Addex Therapeutics-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (0.02 CHF), wäre das Investment nun 17.46 CHF wert. Damit wäre die Investition 98.25 Prozent weniger wert.
Alle Addex Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.98 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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