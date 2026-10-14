Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’130 1.5%  SPI 19’957 1.2%  Dow 51’621 -0.1%  DAX 25’299 0.2%  Euro 0.9312 -0.1%  EStoxx50 6’190 0.4%  Gold 4’135 0.7%  Bitcoin 67’069 -1.2%  Dollar 0.8311 -0.5%  Öl 104 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526SpaceX156888148Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Nach Studienrückschlägen: Ist die BioNTech-Aktie jetzt zu billig? Moderna liefert den Härtetest
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
TotalEnergies-Aktie: Raffineriemarge mehr als verdoppelt – starke Quartalszahlen erwartet
DroneShield-Aktie: Schwächere Margen und langsameres Wachstum belasten
Nordea-Aktie: Gewinn sackt ab - Aktienrückkäufe wegen EZB-Prüfung ausgesetzt
Suche...
ETF Sparplan

Addex Therapeutics Aktie 2985075 / CH0029850754

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnendes Addex Therapeutics-Investment? 14.10.2026 10:03:12

SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Addex Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Addex Therapeutics gewesen.

Addex Therapeutics
0.02 CHF 4.76%
Kaufen Verkaufen

Die Addex Therapeutics-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Addex Therapeutics-Anteile an diesem Tag bei 1.34 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Addex Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 746.269 Addex Therapeutics-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (0.02 CHF), wäre das Investment nun 17.46 CHF wert. Damit wäre die Investition 98.25 Prozent weniger wert.

Alle Addex Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.98 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Addex Therapeutics Ltd.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten