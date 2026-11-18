Die Addex Therapeutics-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Addex Therapeutics-Anteile an diesem Tag bei 2.32 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Addex Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 43.103 Addex Therapeutics-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (0.03 CHF), wäre das Investment nun 1.19 CHF wert. Damit wäre die Investition 98.81 Prozent weniger wert.

Alle Addex Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch