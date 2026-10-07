Addex Therapeutics Aktie 2985075 / CH0029850754
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07.10.2026 10:02:19
SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Addex Therapeutics von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren Addex Therapeutics-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Addex Therapeutics-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 0.06 CHF. Bei einem Addex Therapeutics-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’666.667 Addex Therapeutics-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 0.02 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 37.33 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 62.67 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Addex Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 2.92 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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