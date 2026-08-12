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Addex Therapeutics Aktie 2985075 / CH0029850754

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Lukrative Addex Therapeutics-Investition? 12.08.2026 10:02:28

SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Addex Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Addex Therapeutics-Aktien verlieren können.

Addex Therapeutics
0.04 CHF 2.63%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Addex Therapeutics-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Addex Therapeutics-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 0.09 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 CHF in die Addex Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 10’660.981 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 443.50 CHF, da sich der Wert einer Addex Therapeutics-Aktie am 11.08.2026 auf 0.04 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -55.65 Prozent.

Der Börsenwert von Addex Therapeutics belief sich zuletzt auf 4.66 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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