Accelleron Industries Aktie 116936091 / CH1169360919
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11.08.2026 10:02:37
SPI-Wert Accelleron Industries-Aktie: So viel hätte eine Accelleron Industries-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in Accelleron Industries eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Vor 1 Jahr wurden Accelleron Industries-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 75.10 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Accelleron Industries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.332 Accelleron Industries-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2026 auf 74.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99.07 CHF wert. Damit wäre die Investition 0.93 Prozent weniger wert.
Accelleron Industries war somit zuletzt am Markt 6.93 Mrd. CHF wert. Am 03.10.2022 fand der erste Handelstag des Accelleron Industries-Papiers an der Börse SWX statt. Ihren ersten Handelstag begann die Accelleron Industries-Aktie bei 18.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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