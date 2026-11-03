SPI-Wert Accelleron Industries-Aktie: Hätte sich eine Accelleron Industries-Anlage vor einem Jahr inzwischen rentiert?

Die Accelleron Industries-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 65.75 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1.521 Accelleron Industries-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 99.54 CHF, da sich der Wert eines Accelleron Industries-Papiers am 02.11.2026 auf 65.45 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 0.46 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Accelleron Industries bezifferte sich zuletzt auf 6.00 Mrd. CHF. Das Accelleron Industries-IPO fand am 03.10.2022 an der Börse SWX statt. Ein Accelleron Industries-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 18.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch