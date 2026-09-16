SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zuger Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren verdient

Die Zuger Kantonalbank-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Zuger Kantonalbank-Anteile letztlich bei 7’700.00 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.130 Zuger Kantonalbank-Aktien. Die gehaltenen Zuger Kantonalbank-Aktien wären am 15.09.2026 1’396.10 CHF wert, da der Schlussstand 10’750.00 CHF betrug. Mit einer Performance von +39.61 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuger Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch