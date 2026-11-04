SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zuger Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die Zuger Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Zuger Kantonalbank-Papiers betrug an diesem Tag 8’780.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Zuger Kantonalbank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.139 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’984.05 CHF, da sich der Wert eines Zuger Kantonalbank-Papiers am 03.11.2026 auf 11’400.00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 29.84 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Zuger Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 3.25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch