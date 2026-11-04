|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Investmentbeispiel
|
04.11.2026 10:02:12
SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zuger Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zuger Kantonalbank-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurde die Zuger Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Zuger Kantonalbank-Papiers betrug an diesem Tag 8’780.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Zuger Kantonalbank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.139 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’984.05 CHF, da sich der Wert eines Zuger Kantonalbank-Papiers am 03.11.2026 auf 11’400.00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 29.84 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Zuger Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 3.25 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zuger Kantonalbank
Analysen zu Zuger Kantonalbank
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Zuger Kantonalbank am 04.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWeitere Entspannung beim Ölpreis: SMI nach neuen Rekorden um die Nulllinie -- DAX markiert neues Allzeithoch -- Wall Street uneins erwartet -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich volatil. Am deutschen Aktienmarkt prägen Aufschläge das Bild. An der Wall Street dürfte es in unterschiedliche Richtungen gehen. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.