Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Zuger Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Zuger Kantonalbank-Papiers betrug an diesem Tag 6’660.00 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.150 Zuger Kantonalbank-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 11’250.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’689.19 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 68.92 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Zuger Kantonalbank betrug jüngst 3.26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch