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Zuger Kantonalbank Aktie 49389124 / CH0493891243

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Profitabler Zuger Kantonalbank-Einstieg? 19.08.2026 10:02:14

SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zuger Kantonalbank von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Zuger Kantonalbank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Zuger Kantonalbank
10258.65 CHF 1.47%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurde das Zuger Kantonalbank-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Zuger Kantonalbank-Aktie bei 7’760.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.013 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 131.44 CHF, da sich der Wert eines Zuger Kantonalbank-Anteils am 18.08.2026 auf 10’200.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31.44 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Zuger Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 2.95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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