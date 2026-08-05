Zuger Kantonalbank Aktie 49389124 / CH0493891243
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05.08.2026 10:02:26
SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zuger Kantonalbank von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Zuger Kantonalbank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Zuger Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 4’999.00 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 0.200 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’070.41 CHF, da sich der Wert einer Zuger Kantonalbank-Aktie am 04.08.2026 auf 10’350.00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 107.04 Prozent.
Der Zuger Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 3.02 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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