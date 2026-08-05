SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zuger Kantonalbank von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Zuger Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 4’999.00 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 0.200 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’070.41 CHF, da sich der Wert einer Zuger Kantonalbank-Aktie am 04.08.2026 auf 10’350.00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 107.04 Prozent.

Der Zuger Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 3.02 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch