SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zug Estates B-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Zug Estates B-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1’605.00 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Zug Estates B-Aktie investiert hat, hat nun 0.062 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Zug Estates B-Aktie auf 2’130.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 132.71 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32.71 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Zug Estates B betrug jüngst 1.09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch