SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zug Estates B-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Zug Estates B-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1’975.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in Zug Estates B-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.506 Zug Estates B-Aktien. Die gehaltenen Zug Estates B-Aktien wären am 25.09.2026 1’149.37 CHF wert, da der Schlussstand 2’270.00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14.94 Prozent vermehrt.

Zug Estates B erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch