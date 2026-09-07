SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zug Estates B-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Zug Estates B-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1’679.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Zug Estates B-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.596 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (2’150.00 CHF), wäre das Investment nun 1’280.52 CHF wert. Aus 1’000 CHF wurden somit 1’280.52 CHF, was einer positiven Performance von 28.05 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Zug Estates B betrug jüngst 1.10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch