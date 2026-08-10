Zug Estate b Aktie 14805212 / CH0148052126
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10.08.2026 10:02:24
SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Zug Estates B eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 10 Jahren wurden Zug Estates B-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Zug Estates B-Papier bei 1’645.00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Zug Estates B-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.061 Zug Estates B-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 134.35 CHF, da sich der Wert eines Zug Estates B-Anteils am 07.08.2026 auf 2’210.00 CHF belief. Damit wäre die Investition 34.35 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Zug Estates B bezifferte sich zuletzt auf 1.13 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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