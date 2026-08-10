SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurden Zug Estates B-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Zug Estates B-Papier bei 1’645.00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Zug Estates B-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.061 Zug Estates B-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 134.35 CHF, da sich der Wert eines Zug Estates B-Anteils am 07.08.2026 auf 2’210.00 CHF belief. Damit wäre die Investition 34.35 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Zug Estates B bezifferte sich zuletzt auf 1.13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch