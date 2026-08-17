SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: Hätte sich eine Investition in Zug Estates B von vor einem Jahr gelohnt?

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Zug Estates B-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2’140.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.467 Zug Estates B-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’000.00 CHF, da sich der Wert eines Zug Estates B-Anteils am 14.08.2026 auf 2’140.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Zug Estates B bezifferte sich zuletzt auf 1.09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch