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Zug Estate b Aktie 14805212 / CH0148052126

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Lohnende Zug Estates B-Anlage? 14.09.2026 10:02:17

SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: Hätte sich ein Investment in Zug Estates B vor einem Jahr inzwischen gelohnt?

Vor Jahren in Zug Estates B eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Zug Estate b
2141.67 CHF 0.90%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Zug Estates B-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Zug Estates B-Papier 2’140.00 CHF wert. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Zug Estates B-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.673 Zug Estates B-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.09.2026 auf 2’150.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’046.73 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0.47 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Zug Estates B belief sich zuletzt auf 1.10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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