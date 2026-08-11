SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 5 Jahren verdient

Am 11.08.2021 wurde das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 27.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier investiert hätte, hätte er nun 3.704 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 191.11 CHF, da sich der Wert eines Züblin (Zueblin Immobilien-Papiers am 10.08.2026 auf 51.60 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 91.11 Prozent.

Der Züblin (Zueblin Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 174.40 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch