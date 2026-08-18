SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 19.20 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investierten, hätten nun 52.083 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Züblin (Zueblin Immobilien-Papiers auf 50.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’604.17 CHF wert. Damit wäre die Investition 160.42 Prozent mehr wert.

Züblin (Zueblin Immobilien erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 165.71 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch