Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Züblin (Zueblin Immobilien-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 26.40 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investierten, hätten nun 3.788 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 50.20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 190.15 CHF wert. Mit einer Performance von +90.15 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Züblin (Zueblin Immobilien einen Börsenwert von 171.18 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch