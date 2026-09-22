SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 47.20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.119 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 102.75 CHF, da sich der Wert eines Züblin (Zueblin Immobilien-Anteils am 21.09.2026 auf 48.50 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 2.75 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Züblin (Zueblin Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 157.74 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch