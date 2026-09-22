Züblin Aktie 31230968 / CH0312309682
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable Züblin (Zueblin Immobilien-Investition?
|
22.09.2026 10:02:21
SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Züblin (Zueblin Immobilien-Investment verdienen können.
Das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 47.20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.119 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 102.75 CHF, da sich der Wert eines Züblin (Zueblin Immobilien-Anteils am 21.09.2026 auf 48.50 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 2.75 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Züblin (Zueblin Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 157.74 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
|
10:02
|SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel: SPI verbucht am Donnerstagmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
15.09.26
|SPI-Papier Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.09.26
|SPI aktuell: SPI notiert im Plus (finanzen.ch)
|
08.09.26
|SPI-Papier Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX leichter -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Dienstag abwärts. Die Börsen in Asien verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne.