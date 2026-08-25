SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Züblin (Zueblin Immobilien-Papiers betrug an diesem Tag 49.00 CHF. Wer vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 204.082 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie auf 50.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’204.08 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2.04 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Züblin (Zueblin Immobilien einen Börsenwert von 164.25 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch