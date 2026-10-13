SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 18.15 CHF. Bei einem Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.510 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 289.81 CHF, da sich der Wert eines Züblin (Zueblin Immobilien-Anteils am 12.10.2026 auf 52.60 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 189.81 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Züblin (Zueblin Immobilien belief sich zuletzt auf 174.57 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch