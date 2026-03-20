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Zehnde a Aktie 27653461 / CH0276534614

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Qualitätsdividende 20.03.2026 10:02:20

SPI-Titel Zehnder A-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Zehnder A-Aktionäre freuen

SPI-Titel Zehnder A-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Zehnder A-Aktionäre freuen

Zehnder A-Investoren aufpasst: So hoch fällt die Zehnder A-Dividendenausschüttung aus.

Zehnde a
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Wie im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Titel Zehnder A am 19.03.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 1.40 CHF für das Jahr 2025. Damit wurde die Zehnder A-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 40.00 Prozent angezogen. Die gesamte Dividendenausschüttung von Zehnder A beläuft sich auf 11.06 Mio. CHF. So reduzierte sich die Zehnder A- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 24.61 Prozent.

Zehnder A-Ausschüttungsrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Zehnder A-Anteilsschein via SIX SX bei einem Wert von 69.00 CHF. Der Zehnder A-Anteilsschein wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Zehnder A-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Auszahlung der Dividende an die Zehnder A-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Der Zehnder A-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1.71 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 2.21 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von Zehnder A via SIX SX 36.36 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 39.74 Prozent stärker zugenommen als der Zehnder A-Kurs.

Zehnder A-Dividendenausblick

Für 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1.87 EUR. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2.46 Prozent erhöhen.

Hauptdaten von Dividenden-Titel Zehnder A

Der Börsenwert des SPI-Unternehmens Zehnder A beläuft sich aktuell auf 766.283 Mio. CHF. Zehnder A weist aktuell ein KGV von 20.96 auf. Der Umsatz von Zehnder A betrug in 2025 712.980 Mio. CHF. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 3.90 CHF.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,nanantachoke / Shutterstock.com

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