Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Zehnder A-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Zehnder A-Papier bei 66.50 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 15.038 Zehnder A-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 16.11.2026 1’091.73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 72.60 CHF belief. Mit einer Performance von +9.17 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Zehnder A betrug jüngst 811.40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch