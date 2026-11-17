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17.11.2026 10:02:05
SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zehnder A von vor einem Jahr verdient
Investoren, die vor Jahren in Zehnder A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Zehnder A-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Zehnder A-Papier bei 66.50 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 15.038 Zehnder A-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 16.11.2026 1’091.73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 72.60 CHF belief. Mit einer Performance von +9.17 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Zehnder A betrug jüngst 811.40 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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